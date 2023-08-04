В Украине продолжаются задержания сотрудников территориальных центров комплектования.

СБУ сообщает, что в Полтавской области работники ведомства на горячем задержали руководителя одного из районных военкоматов при получении взятки.

По данным следствия, он требовал 70 тысяч гривен с владельца местного предприятия, которое занимается импортом автомобилей на территорию Украины, за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с военного учета. Этот документ необходим для переоформления автомобилей в условиях военного положения.

В это же время в Черкасской области был задержан бывший председатель Смелянского райсовета, который продавал потенциальным призывникам поддельные справки об инвалидности для их дальнейшего выезда за границу. Вместе с ним задержан чиновник местной военно-врачебной комиссии, который выписывал эти справки.

Незадолго до этого донецкого военкома задержали по подозрению в коррупции и покрывательстве местного криминалитета.

Ранее стало известно, что в Черновцах полицейский чиновник присвоил десятки тысяч евро на закрытии уголовных дел уклонистов.