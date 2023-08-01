СБУ сообщает о раскрытии масштабной схемы бегства уклонистов за границу.

В сообщении говорится, что в результате почти 100 обысков по всей Украине были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам выехать из страны на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

По данным следствия к организации преступной схемы причастны руководства Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии.

Стоимость таких "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов США.

Для поиска клиентов чиновники организовали разветвлённую сеть «посредников», действовавших в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.

Кроме того, после оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклоняющимся "маршрут" побега за границу, который пролегал через международный пункт пропуска "Староказачье" в Одесской области.

Ранее НАБУ задержало помощницу "слуги народа" Марченко на взятке за обеспечение выезда уклонистам.

Мы также сообщали как в Киеве разоблачили местного жителя, который продавал справки уклонистам для бегства за границу.