В Житомире работник военкомата вступил в перепалку с парнем, которого пытался задержать и доставить в военкомат. Их разговор выложен в соцсети TikTok.

Прохожий говорит, что в армии не служил "и не будет", а вместо этого "помогает волонтерам". Сотруднику военкомата он говорит, что не пойдет воевать, потому что в армии "творится п...ц".

"Ты это мне будешь рассказывать? Я сам солдат", - отвечает сотрудник ТЦК.

После еще нескольких минут перебранки сотрудники военкомата отпускают прохожего, говоря ему: "пусть это будет на твоей совести".

Как писала "Страна", в НАПК считают, что нужно менять правила выезда за границу вместо массового увольнения военкомов. Напомним, президент Зеленский анонсировал увольнение всех областных военкомов.

Ранее СБУ задержала очередного военкома и областного чиновника за коррупцию и помощь уклонистам.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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