По итогам сегодняшнего заседания СНБО стало известно, что в Украине уволят всех областных военкомов.

Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", - заявил Зеленский.

Выбирать новых военкомов поручили Залужному. Перед назначением их будет проверять СБУ.

Как сообщалось ранее, на заседании СНБО решили назначить областными военкомами офицеров, которые участвовали в боевых действиях по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.

Напомним, что ГБР расследует уже сотни уголовных производств в отношении военкомов.

Также мы писали о том, что изменилось в украинских военкоматах после скандала с одесским военкомом Борисовым.

И о том, что военкома-депутата из Одесской области отправили на передовую после обвинений в масштабной коррупции.