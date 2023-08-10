Начальнику одного из районных военкоматов Одесской области вручили четыре протокола о коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

По данным следователей, военком, вопреки закону "О предотвращении коррупции", одновременно возглавлял ТЦК и находился на руководящих должностях четырех жилищно-сервисных центров, где получал дополнительный доход. За два года сумма составила почти 210 тысяч грн.

Ему выписали четыре административных протокола ч. 1 ст. 172-4 – нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности. За это военному грозит от 5 100 до 8 500 гривен штрафа с конфискацией полученного дохода.

Протоколы уже направили в Овидиопольский суд, уточнили в полиции.

Напомним, недавно Одесский ТЦК заявил, что отправил на фронт военкома и депутата из города Южный, которого в сети обвинили во взяточничестве, а ГБР начало в отношении него расследование.

А на днях суд арестовал с залогом в три миллиона гривен главного донецкого военкома, которого подозревают в организации схем незаконного обогащения своего окружения. По данным ГБР, он оформил своим подчиненным боевые выплаты, и те получили почти миллион гривен, находясь в тылу.