Суд арестовал с залогом в три миллиона гривен главного донецкого военкома, которого подозревают в организации схем незаконного обогащения своего окружения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, он оформил своим подчиненным боевые выплаты, и те получили почти миллион гривен, находясь в тылу.

А также устроил на работу в ТЦК представителей местного криминалитета, чтобы помочь уклониться от судебного разбирательства.

Напомним, сотрудники ГБР сообщили о подозрении и задержали действующего руководителя Донецкого областного ТЦК и СП 3 августа 2023 года. По местам его работы и проживания были проведены обыски.

Ранее мы писали, что военкома-депутата из Одесской области отправили на передовую после обвинений в масштабной коррупции.

Также мы сообщали, что ГБР задержало начальника киевского военкомата, участвовавшего в масштабной схеме переправки мужчин за границу.

ГБР сообщает, что расследует уже 112 уголовных производств в отношении военкомов, в основном, по делу о коррупции и помощи уклонистам. 15 обвинительных актов направлены в суд.