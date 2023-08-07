В Полтавской области очередной начальник районного ТЦК получил подозрение. Правоохранители считают, что он избивал собственного сотрудника.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, военком с двумя другими военными до потери сознания избил сотрудника своего ТЦК, к которому испытывал личную неприязнь, потому что тот открыто говорил о различных конфликтах в коллективе.

К избиению он привлёк подчинённых пострадавшего — сержанта и солдата.

На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и по телефону вызвали его на разговор. После словесной перепалки трое приехавших стали его избивать. Большинство ударов было нанесено по туловищу и голове.

От полученных травм мужчина временно потерял сознание. В больнице ему диагностировали многочисленные ушибы туловища, сотрясение головного мозга, рваную рану с ушибом головы и надорванное ухо.

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