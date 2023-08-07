Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который принуждал военных строить ему дом. Мужчине присудили содержание под стражей с правом внесения залога 805 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Суспильне" из зала суда.

"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", — сказал судья Роман Грицко.

По данным следствия, с начала марта 2023 года по приказу начальника отдела Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки военные вместо службы занимались строительными работами на его участке. На строительстве работали трое солдат. Причем военком купил участок под строительство во время военного положения и оформил имущество на близкого родственника.

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