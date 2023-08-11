В пятницу, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по результатам проверки военкоматов.

О выявленных случаях коррупции докладывали руководители ГБР, СБУ, МВД, Генпрокуратуры, Нацполиции и НАБУ.

По итогам заседания СНБО рекомендовал главкому Валерию Залужному назначить на должности областных военкомов офицеров, которые участвовали в боевых действиях по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.

А правоохранителям рекомендовали принять дополнительные меры для противодействия коррупции в ТЦК.

Ранее мы писали подробнее о зачистке военкомов.

Напомним, в Одесской области главе одного из районных военкоматов вручили сразу четыре протокола о коррупции.

Тем временем скандалы с депутатами "Слуги народа" негативно влияют на рейтинг Зеленского и его партии.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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