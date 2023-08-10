Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 10 августа.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о телефонном разговоре с военным руководством Великобритании. Разговор закрытый, но "продуктивный". Сообщил о встрече с представителем Вселенского патриархата, где говорили об "усилении духовной независимости".

Напомним, на днях президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид заявил, что намерен организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина в рамках предстоящей конференции ООН по изменению климата COP28.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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