Парламентскую фракцию "Слуги народа" (СН) в последние дни сотрясают скандалы. Ряд видных народных депутатов от СН были пойманы на поездках за границу на отдых при вроде бы запрете парламентариям выезжать без служебной командировки.

Некоторых уже лишили депутатских полномочий.

Кроме того, СБУ и НАБУ заявили о пойманном на взятке "слуге народа" Анатолии Гунько.

Во фракции и самой партии сразу же заявили, что "паршивым овцам" не место в рядах власти, и правоохранительным органам - если есть подозрение на преступление - никто не мешает.

Но политические последствия здесь не менее интересны, нежели юридические. "Слуга народа" является партией Владимира Зеленского. И, соответственно, скандалы с депутаты от этой политсилы так или иначе бьют и по президенту.

Каким образом они влияют на его рейтинг и на позиции власти в целом разбиралась "Страна".

За границей и с взяткой

Верховная Рада на пленарном заседании 9 августа прекратила депутатские полномочия Андрея Холодова, который зашел в парламент по списку "Слуги народа" (№22). Это довольно известный бизнесмен, который занимается недвижимостью и, по некоторым данным, продажей табачных изделий.

В Раде он был замглавой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Однако СМИ обратили внимание, что нардеп на протяжении довольно продолжительного времени не голосовал. Как выяснилось, он покинул Украину еще 21 января и с того момент не появлялся в парламенте. По некоторым данным, Холодов находился какое-то время на Кипре, где у его семьи вилла в городе Лимассоле. Впрочем, есть у него недвижимость и в Вене.

Когда разразился скандал, Холодов подал заявление о сложении депутатских полномочий. И его оперативно исключили из партии СН.

А 27 июля парламентарии прекратили депутатские полномочия бывшего председателя комитета по вопросам бюджета Рады Юрия Аристова (№42 в избирательном списке СН), чьим партнером в бизнесе по импорту рыбы и морепродуктов был некогда сам Владимир Зеленский.

Это также следствие скандала в СМИ, которые узнали о тайном отдыхе Аристова на Мальдивских островах в июле. Из Украины он выехал по служебной командировке.

25 июля в Раду поступило заявление Аристова об отказе от депутатских полномочий. Но одним лишением мандата он не отделался: против него еще открыли уголовное дело.

Как утверждают источники "Страны", столько всего на экс-депутата обрушилось потому, что у него давно испортились отношения с руководством фракции и Офисом президента. Из-за этого его незадолго до изгнания из Рады перевели с должности главы бюджетного комитета (одно из самых престижных и "жирных" в парламенте) на пост замруководителя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. А после Мальдив - не стали спасать.

В числе любителей отдыхать за границей оказался и член фракции СН юрист Богдан Тарахтий (№105 в избирательном списке партии). По подсчетам журналистов, во время войны он выезжал в разные страны восемь раз, отсутствуя в Украине порой до месяца.

К тому же выяснилось, что он, будучи якобы иногородним депутатом, получал компенсацию за аренду жилья, хотя его семья покупала элитную недвижимость за границей. Было впечатление, что случай Торохтия хотели во фракции спустить на тормозах, но не смогли из-за резонанса.

В итоге руководитель фракции СН Давид Арахамия потребовал, чтобы Торохтий вернул компенсационные деньги в бюджет и написал заявление об уходе из Рады. А из фракции его и так исключат. Депутат согласился вернуть компенсацию, а вот сложить с себя депутатские полномочия отказался: "Меня избрали люди. Я продолжу работать на защиту Украины", - написал он в комментариях в Facebook".

СБУ и НАБУ заявили, что поймали на взятке народного депутата от СН, которым, как позже выяснилось, оказался мажоритарщик из Черниговской области Анатолий Гунько.

По версии следствия, он получил 85 тысяч долларов за обещание помочь с передачей в пользование аграриям участков земли, принадлежащих Нацакадемии аграрных наук. Депутат утверждает, что деньги ему подбросили. Но суд отправил Гунько в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

"Стране" он сообщил, что отказываться от мандата он не будет "Я не был на Мальдивах и т.д., а факт того, что я взял взятку должен подтвердить суд", - заявил нам депутат.

"Слуги народа". Фото: Telegram-канал Верховной Рады

Рейтинги и коррупция

Комментируя скандалы, связанные со "слугами", глава фракции СН в Раде Давид Арахамия заявил, что они - свидетельства бескомпромиссной позиции власти.

"Мы не будем покрывать никого, кто шел с нами и не понял, что мы не шутим. А другие пусть решают, готовы ли они "жить по-новому", - написал лидер фракции в своем Telegram-канале.

То, как оперативно снимают полномочия с провластных депутатов, да и открытые уголовные дела против них говорят о неком новом курсе Офиса президента в отношении своих же по сути фракции с партией.

"Безусловно мы наблюдаем сегодня системный слив в унитаз остатков репутации "Слуги народа". Она превратилась в чемодан без ручки. Но она все еще ассоциируется с президентом. Негатив от скандальных историй падает на Зеленского. Поэтому ОП разыгрывает комбинацию "изгнание паршивых овец", которая может продлиться достаточно долго", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

Как показали недавно опубликованные результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), коррупция считается в украинском обществе второй после войны главной проблемой страны сегодня.

Этого мнения придерживаются 89% опрошенных, причем 81% считают основным и самым серьезным типом коррупции политическую. 94% респондентов уверены, что коррупция широко распространена по всей Украине. Более того, 22% участников опроса полагают, что уровень коррупции после вторжения РФ только вырос. Не согласны с этим 20%.

Возможно, видя подобные результаты, власть и объявила в очередной раз о борьбе с коррупционерами, поэтому и ловят их и в СН, и среди чиновников вообще и тех же военкомов. Изгнание любителей заграничного отдыха из монобольшиства под антикоррупцию не подпадает (хотя она, конечно, не исключена), но это хорошо резонирует в обществе, в большинстве своем лишенном возможности выехать в другие страны.

"Народ хочет видеть, что элиты страдают, как и простые люди, что дети высших чиновников тоже воюют, как английская аристократия в Первую мировую войну, как простые сельские хлопцы сейчас. Но этого всего нет. А есть "схемы", взятки, поездки за границу. Кто ж тут поверит в лозунги о борьбе с коррупцией?" - говорит политолог Вадим Карасев "Стране".

Но достаточно ли тактики "изгнания паршивых овец" для того, чтоб оградить власть и лично Зеленского от негативных последствий скандалов в плане плане падения рейтинга?

Вадим Карасев считает, что доверие к Зеленскому эти скандалы не способны подорвать, так как у него "военный рейтинг".

"В тоже время колебания рейтинга зависят от ситуации на фронте", - добавляет Карасев.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий уверен, что во время войны уровень поддержки президента останется "рекордно высоким". А скандалы, связанные с парламентариями от СН, по его мнению, многие избиратели отделяют от Зеленского, делая это с довоенных времен.

"Исходя из наших исследований, многие люди по-прежнему считают, что есть хороший президент, который справляется со своими обязанностями, и есть люди вокруг него, которые не оправдывают доверия и поэтому покидают команду. Если нынешние случаи подадут как очищение рядов, это может усилить президентскую поддержку", - комментирует Грушецкий "Стране".

При этом СН, по его словам, по уровню поддержки все равно лидирует среди партий, однако ее рейтинг в 2 и более раз ниже, чем президентский.

В тоже время, источник в "Слуге народа" говорит "Стране" об опасениях, которые испытывают на Банковой по поводу скандалов с депутатами, военкомами, чиновниками и тратами бюджетных средств.

"Сейчас эти скандалы бьют, прежде всего, по рейтингу "Слуги народа". Но все понимают, что если так будет продолжаться, то неизбежно это ударит и по президенту. Поэтому Офис президента и ведет себя таким образом - не защищает никого из "залетевших" депутатов и чиновников, а наоборот, "догоняет" их еще и уголовными делами. Показывая, что готов возглавить борьбу с коррупцией. Но если коррупционные скандалы будут и дальше сотрясать общество, то, конечно, для рейтинга президента это не пройдет бесследно, так как, получается, проблему он решить не может. Но еще большая угроза для него - завышенные ожидания, которые власти создали относительно успехов на фронте. И если эти ожидания в ближайшие месяцы не оправдаются, удар по доверию к власти и к президенту может быть сильным. Тем более, что уже сейчас чувствуется нарастающая усталость общества от затянувшейся войны", - говорит источник.

Отдельный вопрос - судьба "Слуги народа".

Как считают эксперты, нынешние скандалы и реакция на них ОП показывает, что большую часть фракции Зеленский больше на выборы с собой не возьмет. А, возможно, и вообще создаст новую политическую силу, под новым брендом (слухи об этом появились еще до начала полномасштабного вторжения).

"Рано или поздно, президент лично возглавит чистку своих рядов. И поэтому сейчас даже топовые "слуги" ерзают на своих парламентских стульях, потому что в их политкарьерах Зеленский может поставить точку. Но противостоять этому они не могут. Информационный ресурс в руках президентского Офиса. И там же будут решать, кого взять в свой новый политпроект, патронируемый Зеленским", - полагает политолог Андрей Золотарев.

В последние дни много разговоров, что на Банковой думают над возможностью проведения парламентских и президентских выборов во время войны и даже готовят почву для этого. И желание "перезагрузить" свою фракцию после всех скандалов играет в этих намерения, по данным источников, не последнюю роль. Подробнее о ситуации с выборами "Страна" писала здесь.

В тоже время, судя по реакции нардепов, даже после активизации слухов в возможность избирательной кампании в военное время поверили не все депутаты во фракции "Слуги народа" и за ее пределами.

Распространенная точка зрения среди "слуг", что таким образом ОП повышает управляемость фракцией, которая из-за сосредоточенности президентского окружения на войне стала, как выразился один из собеседников, много себе "позволять". Это мнение разделяют и ряд депутатов из других фракций.

"Ну какая антикоррупцинная кампания?! Гунько наконец попался? Поймали Марченко (народный депутат от СН Людмила Марченко, которая пообещала за взятку помочь военнообязанному уехать за границу - Ред.)? Если даже выведут ее и того же Торохтия из фракции, они уйдут какую-то депгруппу и будут также голосовать со властью. ОП просто дрессирует "монобольшинство", так как после предыдущей "дрессировки" уже прошел. Нам это дали понять", - говорит источник в руководстве одной из парламентских фракций.

Действительно ли власти разговорами о выборах лишь "дисциплинируют" свою фракцию или же реально на них нацелены, станет понятно до конца августа. Именно в этот срок должны быть внесены и проголосованы в Раде изменения в законодательство, чтоб успеть провести выборы в Раду во время военного положения уже в этом году. По графику, напомним, они должны состояться в последнее воскресенье октября.