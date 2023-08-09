Депутату фракции "Слуга народа" Анатолию Гунько объявлено о подозрении в получении взятки в 85 тысяч долларов за обещание "продать" землю Национальной академии аграрных наук бизнесмену.

Сам Гунько в комментарии "Стране" опровергает обвинения в свой адрес и утверждает, что деньги ему подкинул некий специально подосланный ему аграрий из Николаевской области.

"Вы видели на видео, я сижу в полном непонимании, потому что я даже не знал, что это за пакет. Что в этом пакете, я не знал, и не прикасался к нему, он стоял под столом. Это то же самое, что в машину кто-то к вам подсядет с наркотиками, а скажут, что это ваши. Я видел этого человека (который, по версии Гунько, подносил ему деньги - Ред.) три раза в жизни. Это аграрий из Николаевщины. Меня впервые познакомил с ним в мае дальний знакомый. Он сказал, что у него много заминированной земли и ему нужна работа как аграрию. Я открыто помогаю аграриям Черниговщины, чтобы у нас сохранялась продовольственная безопасность страны. То, что мне инкриминируют… Там даже не та квалификация статьи, потому что я не имею влияния на академию как парламентарий. Один раз я виделся с этим аграрием в ресторане, а потом этот человек пишет заявление в СБУ, что ему показалось, что я от него что-то хотел. Он мне звонил, что хочет работать, я говорю, что мол без вопросов, весь механизм правовой расскажет помощник: "Идите работайте". Он просто приехал, сел и поставил этот пакет под стол", - говорит Гунько.

Он заявил, что связывает дело по нему с подготовленным им законопроектом о лишении мандатов депутатов бывшей фракции ОПЗЖ.

Кроме этого, Гунько добавил, что не будет складывать мандат народного депутата.

"Мандат складывать я не буду. Я не был на Мальдивах и т.д., а факт того, что я взял взятку - должен доказать суд. У меня в 16:00 суд по избранию меры пресечения. Прокуратура требует 50 миллионов залога", - говорит нардеп.

Напомним, сегодня Рада лишила мандата нардепа "Слуги народа" Андрея Холодова. СМИ выяснили, что Холодов уже более полугода находится за границей и занимается там бизнесом.