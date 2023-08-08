Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видеокадры задержания на взятке народного депутата из "Слуги народа" Анатолия Гунько.

В Бюро сообщили, что парламентария задержали при получении 85 тысяч долларов взятки для решения земельного вопроса. Сам Гунько при этом утверждает, что деньги ему подбросили.

Незадолго до сообщения НАБУ СБУ рассказала, что разоблачила народного депутата, который за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук. За деньги парламентарий обещал бизнесмену обеспечить предоставление участков академии под возделывание. Имя депутата в СБУ не назвали. Но как стало известно "Стране", речь шла об Анатолии Гунько.

Гунько - тот самый кандидат от "Слуги народа", который в 2020 году сенсационно обошел на выборах в Верховную Раду по 209-му округу в Черниговской области лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. Выборы в этом округе проходили после того, как покончил жизнь самоубийством избиравшийся там в 2019 году Валерий Давиденко.

В июле НАБУ публиковало видео, на котором народный депутат Людмила Марченко пытается избавиться от взятки.