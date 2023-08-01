Сегодня коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем Злочевским. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 68 тысяч гривен за злоупотребление влиянием.

Об этом сообщается в Фейсбуке САП.

При решении вопроса о заключении соглашения о признании виновности прокурор учел безоговорочное признание Злочевским своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения правонарушения, а также наличие общественного интереса в обеспечении скорейшего судебного производства.

Кроме того, по результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняемый уплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта "Армия дронов". Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

Согласно соглашению суд признал бывшего министра виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины. По приговору суда ему назначено согласованное основное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Дело попытки передачи взятки экс-министром экологии стало одним из самых больших донатов на ВСУ в Украине. В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн. Средства были направлены на:

174,1 млн грн – на Силы специальных операций ВСУ;

600 млн грн – на проект "Армия дронов" от UNITED 24;

31,4 млн грн – в помощь ВСУ через счет НБУ.

Напомним, речь в сообщении касается скандала, который вспыхнул в июне 2020 года вокруг грандиозной взятки в 6 миллионов долларов, которую якобы хотели вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Злочевского.

Как мы писали в 2021 году, тогда ВАКС отпустил в Венгрию на хоккейный матч фигуранта по делу о рекордной взятке Злочевского.