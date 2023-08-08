СБУ совместно с НАБУ разоблачили народного депутата, который за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук. За деньги парламентарий обещал бизнесмену обеспечить предоставление участков академии под возделывание.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

"Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его на горячем при получении им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тысяч долларов США", - сказано в посте.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос об уведомлении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Имя депутата в сообщении СБУ не называется. Но, как стало известно "Стране", речь идет об Анатолии Гунько из "Слуги народа".

Гунько - тот самый кандидат от "Слуги народа", который в 2020 году сенсационно обошел на выборах в Верховную Раду по 209 округу в Черниговской области лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. Выборы в этом округе проходили после того, как покончил жизнь самоубийством избиравшийся там в 2019 году Валерий Давиденко.

Сегодня глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия инициировал исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия. Пока семья Торохтия покупала элитное имущество, он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья.

А в июне СБУ сообщила, что на получении взятки был задержан еще один народный депутат. Ему передали 50 тысяч долларов, чтобы "отмазать" иностранца от экстрадиции. Это был депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев.