Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия инициирует исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия. Он также призвал депутата сложить мандат.

Об этом Арахамия написал в своем телеграм-канале.

"У Богдана Торохтия было время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хоть как-то реабилитироваться. Как вариант – продать что-нибудь из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше не будет так поступать. Но ничего из этого сделано не было. Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья", - сообщил Арахамия.

Поэтому, по словам главы фракции, он должен вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат.

Еще в мае журналисты сообщали, что Торохтий за время войны выезжал отдыхать за границу, сменил три авто и сейчас ездит на машине за семь миллионов гривен.

На днях Арахамия заявлял, что парламентская фракция "Слуги народа" потеряла уже 17 депутатов, но есть еще несколько кандидатов на лишение мандата.