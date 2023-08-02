Новым народным депутатом Украины вместо оскандалившегося с тайным отдыхом на Мальдивах бывшего нардепа Юрия Аристова стала Наталья Локтионова.

Об этом сообщает сайт ЦИК.

Локтионова заменила в списке "Слуги народа" нардепа Аристова после того, как тот сложил мандат из-за уголовного дела касательно отдыха на дорогом заграничном курорте.

Локтионова баллотировалась в Верховную Раду по списку партии президента под номером 146.

СМИ называют ее сестрой многолетней помощницы Владимира Зеленского Марии Левченко, которая входит в самое близкое окружение президента. В сети есть совместные фото Левченко и Локтионовой.

СМИ в 2021 году писали, что Локтионова работает в структурах Главного управления разведки, которым на тот момент уже руководил Кирилл Буданов. По данным СМИ, Буданова, Марию Левченко и ее мужа Александра Гогилашвили связывают тесные отношения. Гогилашвили в конце 2021 года попал в громкий скандал, который закончился его отставкой с поста заместителя министра внутренних дел. Пресса писала, что после начала широкомасштабного вторжения Буданов назначил Гогилашвили своим советником.

Как рассказывала "Страна", нардепам и чиновникам ужесточили выезд за границу после мальдивского отдыха Аристова.

Напомним, что на днях депутат из "Слуги народа" Андрей Холодов также подал заявление о сложении мандата.