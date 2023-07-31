Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов подал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook и опубликовал заявление Холодова.

По словам Стефанчука, поданное заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал. Всего с начала войны нардеп 12 раз выезжал из страны. Последний раз Холодов был в Украине 21 января.

Напомним, в последнее время все больше народных депутатов заявляют о сложении мандатов. Так, в июле это сделали народный депутат Татьяна Плачкова и нардеп Юрий Аристов.

Сложению мандата Аристова предшествовал медиаскандал, связанный с поездкой народного избранника на Мальдивы, после чего бывшему нардепу предъявили подозрение по факту внесения им в официальный документ заведомо ложных сведений, а позже суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

С 28 июля всем нардепам запретили выезд за границу и перестали подписывать новые командировки.