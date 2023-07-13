Народный депутат от запрещенной фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова сложила депутатский мандат.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Плачкова зашла во фракцию ОПЗЖ по квоте бизнесмена-застройщика Вадима Столара.

Через месяц после вторжения России в Украину она покинула фракцию.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает стройкомпании Вадима Столара в легализации средств Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц. В частности, граждан России и Беларуси, к которым были применены санкции в США и Европе.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине запретили партию ОПЗЖ. По данным СБУ, с начала войны следователи "осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении функционеров "ОПЗЖ", причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности".

Эта партия была одна из крупнейших в стране и заняла второе место на выборах в 2019 году.

Мы подробно рассказывали, почему активизировалась тема лишения мандатов депутатов из бывшей фракции ОПЗЖ.