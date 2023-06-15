НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от ОПЗЖ Наталью Королевскую. Карточка на сайте МВД появилась сегодня.

В ней указано, что по Королевской открыто дело о недостоверном декларировании.

При этом меры пресечения к ней не применены.

Напомним, что 15 февраля Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод направили в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий.

А 22 февраля, как указано в карточке МВД, экс-нардеп пропала.

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