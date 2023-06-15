НАБУ объявило в розыск Наталью Королевскую
НАБУ объявило в розыск экс-нардепа от ОПЗЖ Наталью Королевскую. Карточка на сайте МВД появилась сегодня.
В ней указано, что по Королевской открыто дело о недостоверном декларировании.
При этом меры пресечения к ней не применены.
Напомним, что 15 февраля Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод направили в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий.
А 22 февраля, как указано в карточке МВД, экс-нардеп пропала.
Ранее мы писали о том, что ВАКС признал виновной нардепа Констанкевич, которая не указала съемную квартиру в декларации.
А также, что Трубицына из "Слуги народа" объявили в международный розыск.
Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне .
Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.