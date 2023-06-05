Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил в международный розыск подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Владислава Трубицына ("Слуга народа"), выехавшего за границу благодаря письму из ГУР.

Об этом сообщает телеграм-канал Центра противодействия коррупции

Депутат трижды не являлся на судебные заседания, о чём уведомлял суд должны образом, сообщает Центр противодействия коррупции.

Также Трубицын просил Киевсовет перенести заседание рабочей группы в связи с якобы ухудшением состояния здоровья.

Прокуратура установила, что Трубицын выехал из Украины 13 мая через пункт пропуска "Рава Русская" по загранпаспорту. Выпустили его на основании письма ГУР.

Ранее стало известно, что в ГУР с просьбой отпустить Трубицына за границу обратились Силы специальных операций ВСУ. Причем на основании этого письма Трубицын уже выезжал за пределы Украины 21 января, после чего в начале февраля вернулся.

Напомним, НАБУ опубликовало оперативную съемку пойманного на взятке "слуги" Трубицына, после чего ВАКС арестовал его с альтернативой залога в 14,886 млн грн за выход из СИЗО, который внесла его жена.