Высший антикоррупционный суд признал виновной нардепа Ирину Констанкевич (группа "За будущее") по делу о недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Transparency International.

Ей назначен штраф в размере 44 тысяч гривен и лишение права занимать определенные государственные должности в течение года.

Констанкевич не внесла в свою декларацию за 2020 год сведения об аренде квартиры в центре Киева стоимостью около 2,5 млн. гривен.

Она заявила, что арендованной квартирой пользовалась менее 183 дней в году и не пользовалась вообще по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Поэтому, по ее мнению, квартиру можно было не декларировать.

Как мы писали, в Украине планируют вернуть публичное декларирование собственности и доходов для депутатов и чиновников.

Ранее ВАКС оправдал нардепов от "Слуги народа" Максима Пашковского и Юрия Камельчука, обвиняемых в недекларировании квартир.

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