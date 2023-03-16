ВАКС оправдал еще одного народного депутата от фракции "Слуга Народа" Максима Пашковского обвиняемого в недекларировании квартиры.

Сегодня, 16 марта Высший антикоррупционный суд вынес приговор, которым признал народного депутата невиновным в декларировании недостоверной информации.

Судья заявил, что народный депутат оправдан в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения.

Напомним, сегодня ВАКС оправдал и нардепа от "Слуги народа" - Юрия Камельчука, который обвинялся по той же статье УК. В комментарии "Стране" он сообщил, что в общем решением ВАКС доволен.

Также сообщалось, что ВАКС обязал экс-председателя "Нафтогаза" Коболева носить электронный браслет и оставил без изменений залог.

Кроме того, сообщалось, как ВАКС постановил принудительно доставить в суд нардепа Шахова. В целом депутат скрыл имущество на сумму почти 88 млн гривен, сообщала САП.

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