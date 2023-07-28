Всем народным депутатам запретили выезд за границу.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

По его информации, депутатам отменяют командировки, уже согласованные и подписанные на ближайшие даты. Новые командировки просто не подписывают.

Депутатам запретили выезжать из Украины после скандала с экс-нардепом Юрием Аристовым, который под видом служебной командировки отдыхал на Мальдивах. За это его вчера лишили мандата народного депутата.

Алексей Гончаренко говорил, что теперь каждый отдельный выезд согласовывается с Офисом президента.

Напомним, что после того, как информация о мальдивском отдыхе депутата появилась в СМИ, следствие выяснило, что он выехал за границу, указав целью поездки служебную командировку в Европу. Однако в итоге он отдыхал в гостинице на одном из мальдивских островов. В его загранпаспорте были штампы о въезде и выезде с Мальдив. Это обнаружили во время обысков у депутата.

Напомним, что вместо Юрия Аристова нардепом может стать Наталья Локтионова, близкая к помощнице Владимира Зеленского.