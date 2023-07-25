Вместо Аристова нардепом может стать Наталья Локтионова, близкая к помощнице Зеленского
Если Верховная Рада проголосует за сложение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова, то вместо него в парламент войдет Наталья Локтионова, которая баллотировалась в Раду по списку партии президента под номером 146.
Эта личность очень интересная. СМИ называли ее сестрой многолетней помощницы Владимира Зеленского Марии Левченко, которая входит в самое близкое окружение президента. В сети есть совместные фото Левченко и Локтионовой.
Локтионова и Левченко
Также пресса в 2021 году писала, что Локтионова работает в структурах Главного управления разведки (ГУР), которым на тот момент уже руководил Кирилл Буданов.
По данным СМИ, Буданова с Марией Левченко и ее мужем Александром Гогилашвили связывают тесные отношения.
Локтионова за рулем авто
Сегодня мы сообщали, что Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата после скандала с июльским отдыхом на Мальдивах. Скандал разгорелся после того, как нардепа в середине июля заметили в пятизвездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши.
Ранее мы подробно рассказывали о Гогилашвили - до 2021 года замминистре внутренних дел, который устроил скандал на блок-посту при въезде на Донбасс и после этого был снят с должности.