Если Верховная Рада проголосует за сложение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова, то вместо него в парламент войдет Наталья Локтионова, которая баллотировалась в Раду по списку партии президента под номером 146.

Эта личность очень интересная. СМИ называли ее сестрой многолетней помощницы Владимира Зеленского Марии Левченко, которая входит в самое близкое окружение президента. В сети есть совместные фото Левченко и Локтионовой.

Локтионова и Левченко

Также пресса в 2021 году писала, что Локтионова работает в структурах Главного управления разведки (ГУР), которым на тот момент уже руководил Кирилл Буданов.

По данным СМИ, Буданова с Марией Левченко и ее мужем Александром Гогилашвили связывают тесные отношения.

Локтионова за рулем авто

Сегодня мы сообщали, что Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата после скандала с июльским отдыхом на Мальдивах. Скандал разгорелся после того, как нардепа в середине июля заметили в пятизвездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши.

Ранее мы подробно рассказывали о Гогилашвили - до 2021 года замминистре внутренних дел, который устроил скандал на блок-посту при въезде на Донбасс и после этого был снят с должности.