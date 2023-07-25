Замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов отдыхал на Мальдивских островах.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники.

По их данным, нардепа заметили в пятизвездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, в середине июля.

Чтобы проверить информацию, журналисты позвонили в гостиницу и там визит Аристова подтвердили.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом отеле стоит от 100 тыс. и до более миллиона гривен за виллу.

Сам Аристов трубку от журналистов не взял, а его пресс-секретарь не стала отвечать на вопросы.

После публикации материала глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что он инициирует вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции, а после проверки в случае подтверждения информации его исключат из комитета и лишат мандата.

Зимой 2022 года Аристов летал отдыхать в элитном отеле на острове Занзибар в Африке.

До избрания в Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов, отмечает "Слідство.Інфо".

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