Юрий Аристов. Коллаж "Слідство.Інфо"

Замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов отдыхал на Мальдивских островах.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники.

По их данным, нардепа заметили в пятизвездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, в середине июля.

Чтобы проверить информацию, журналисты позвонили в гостиницу и там визит Аристова подтвердили.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом отеле стоит от 100 тыс. и до более миллиона гривен за виллу.

Сам Аристов трубку от журналистов не взял, а его пресс-секретарь не стала отвечать на вопросы. 

После публикации материала глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что он инициирует вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции, а после проверки в случае подтверждения информации его исключат из комитета и лишат мандата.

Зимой 2022 года Аристов летал отдыхать в элитном отеле на острове Занзибар в Африке.

До избрания в Раду Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов, отмечает "Слідство.Інфо".

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