Нардеп от партии "Слуга народа" и замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата после скандала с июльским отдыхом на Мальдивах.

Фото заявления опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем Фейсбуке.

"В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 81 Конституции Украины и пункта 1 статьи 4 закона Украины "О статусе народного депутата Украины" сообщаю о сложении полномочий народного депутата Украины", - сказано в заявлении Аристова.

По словам Стефанчука, это заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заселении Верховной Рады.

Ранее депутат от фракции ОПЗЖ Татьяна Плачкова сложила свой мандат. Она зашла во фракцию ОПЗЖ по квоте бизнесмена-застройщика Вадима Столара и месяц спустя после полномасштабного вторжения России в Украину покинула фракцию.

"Страна" публиковала фото заявлений живущих за рубежом супругов-нардепов Натальи Королевской и Юрия Солода о сложении депутатских полномочий. Супруги в своих заявлениях ссылались на "семейные обстоятельства". На самом деле Королевская и Солод отсутствовали в Украине с начала вторжения, и когда прошел слух об их увольнении, видимо, решили сыграть на опережение, сложив мандаты самостоятельно. При этом, судя по всему, они останутся за границей.

Также в Раде ходят слухи, что мандат намерен сложить ещё один бывший член фракции ОПЗЖ Вадим Столар, который в январе впервые с начала войны вернулся в Украину, после чего ему запретили выезд из страны.

Ранее мы писали, что ПриватБанк уволил топ-менеджера, которого ранее заметили в Монако на дорогой машине.