В четверг, 27 июля, Верховная Рада лишила мандата нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, который ранее попал в скандал с отдыхом на Мальдивах.

За это проголосовали 320 депутатов.

Напомним, что после того, как СМИ сообщили о том, что в июле нардеп Юрий Аристов отдыхал на одном из Мальдивских островов, разгорелся скандал.

После медиаскандала с июльским отдыхом на Мальдивах нардеп Аристов сам сложил мандат.

Вместо Юрия Аристова нардепом может стать Наталья Локтионова, близкая к помощнице Владимира Зеленского.

Накануне было открыто уголовное дело, а у Аристова прошли обыски. Выяснилось, что он пересек границу, указав, что едет в рабочую командировку. В его загранпаспорте нашли штампы о въезде и выезде с Мальдив.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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