Во время обысков у нардепа Юрия Аристова были изъяты его загранпаспорта с официальной целью изучить легальность выезда и проверки наличия отметок других стран о пересечении границы. Реальная причина обысков лежит глубже.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

Аристов попал в список "Слуг народа" по прямому приглашению президента. На протяжении всей каденции Владимира Зеленского Аристов считался человеком, который держит прямую связь с президентом. Он имел возможность в обход Андрея Богдана, а затем и Андрея Ермака решать в кабинете президента разные вопросы, в том числе по теме бюджетного комитета, который Аристов возглавлял до конца 2022 года.

Это, как говорят источники "Страны", вызывало недовольство у руководителей Офиса президента. Прямой "доступ к телу" Зеленского и вопросы, которые Аристов пытался решать напрямую с президентом, породили конфликт между Ермаком и Аристовым.

Публичным проявлением этого конфликта стало смещение Аристова с должности главы бюджетного комитета.

Ходят слухи, что информация о поездке Аристова на Мальдивы также появилась не просто так. По одной из версий, мальдивский вояж Аристова стал достоянием общественности с подачи людей, заинтересованных в усилении этого конфликта. При этом, как говорят источники, весьма словоохотливой и неосторожной в коммуникациях была супруга Аристова, благодаря чему информация о поездке на Мальдивы стала известна третьим лицам. Сам же Аристов о планируемом путешествии сообщал лишь очень ограниченному кругу людей.

В то же время депутат, в отличие от бывшего главы СБУ Ивана Баканова, не является близким другом президента. Он скорее попутчик, с которым Зеленский познакомился 10 лет назад и закрутил небольшой бизнес: Зеленский имел долю в фирме Аристова "Зелари Фиш". Но президент не готов нести из-за него репутационные риски, а потому легко расстался с Аристовым.

Источники "Страны" сообщают, что после новости о поездке Аристова на Мальдивы президент был зол на нардепа и в ультимативной форме сказал ему немедленно написать заявление о сложении депутатского мандата. А сегодня к нему нагрянуло с обысками ГБР.

При этом сам Аристов явно не ожидал такого развития событий. По нашей информации, после частного общения с президентом нардеп рассчитывал на некие гарантии, так как он источник важной информации и долгое время занимал довольно ресурсный пост. В этом частном разговоре речь не шла об обысках.

Что касается истинной цели изъятия паспортов у Аристова, то, как сообщают источники "Страны", в Офисе президента в подобных скандальных случаях рассматривают две стратегии поведения. Первая — избавиться от человека (то есть толкнуть его на вынужденную эмиграцию). А вторая заключается в "эффекте Коломойского": отобрать у человека паспорт и лишить возможности выехать, чтобы держать его на виду и мотивировать хранить молчание об общих секретах.

В отношении Аристова выбрана вторая стратегия. Тем более что он действительно знает немало о схемах освоения бюджетных средств, практиковавшихся в последние годы.

В целом, как говорят источники "Страны" в "Слуге народа", на Банковой обеспокоены возможным влиянием коррупционных и "курортных" скандалов на рейтинг и президента, и его политсилы, а потому принято решение попавших в скандалы не просто исключать из фракции, но лишать мандата и показательно карать. По крайней мере, за исключением тех, кто входит в самый ближний круг президента, а таких очень немного.

При этом многие нардепы не очень понимают, какое у них политическое будущее (ходят упорные слухи, что на выборах в Раду Зеленский намерен тотально обновить состав своей фракции), поэтому пытаются как-то заработать, пока есть такая возможность.

Сегодня стало известно, что пограничникам запретили выпускать за границу всех чиновников и депутатов.