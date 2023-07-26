Пограничникам запретили выпускать за границу всех чиновников и депутатов.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующее указание разослали сегодня на все посты пограничников.

"Все, кто пытается пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП (Офиса президента - Ред.) по каждому из них. По сути, теперь Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов", - написал Гончаренко.

Вероятно, запрет связан с выездом на Мальдивы депутата Юрия Аристова. Этот депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось. Затем Аристов вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

В связи с этим СБУ и ГБР провели у него обыски.

А в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о лишении Аристова мандата нардепа.