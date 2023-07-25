Призывникам в РФ собираются ограничивать выезд за границу со дня размещения в отношении них повестки в реестре.

Это следует из поправок к закону о военной службе в РФ.

Ранее запрет вступал в силу с момента выписки повестки онлайн, что считалось автоматическим получением документа военнообязанным.

Такая норма содержалась в законе об "электронных повестках", который был принят в апреле. Помимо запрета на выезд за границу к призывнику "будут введены ограничительные меры" в случае неявки в военкомат в течение 20 дней от указанной в повестке даты. В случае, если повестка не считается врученной одним из известных способов, ее будут считать врученной спустя семь дней с даты ее размещения в Реестре повесток.

Кроме того, в России готовят крупные штрафы для уклонистов. За неявку гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военкомата время и место - штраф 40-50 тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).

Также мы писали, как в России хотят ограничить банковские услуги тем, кто уклоняется от получения электронных повесток. В частности, за неявку в военкомат через 20 дней в отношении призывников вводятся ограничения на заключение сделок и получение займов.