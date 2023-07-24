В России определили использование дронов в войне против Украины одним из важнейших тактических компонентов ведения боя и решили обучать с 1 сентября школьников основам управления боевыми беспилотниками.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, всех российских школьников хотят обучить основам управления дронами. Российский сенатор Артем Шейкин объявил, что уроки будут включать в себя ведение разведки местности и способы противодействия вражеским беспилотникам.

Сообщается, что уроки дополнят обучением обращению со штурмовой винтовкой, навыкам работы с ручными гранатами и оказанию первой помощи в бою. Пересмотренная учебная программа "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов должна быть введена в действие с 1 сентября 2023 года.

"Новый акцент России на вовлечение детей в армию в значительной степени является попыткой культивировать милитаризованный патриотизм, а не развивать подлинные способности. Тем не менее, добавление навыков использования БПЛА подчеркивает, что Россия определила использование тактических дронов в Украине как устойчивый компонент современной войны", - говорится в сводке Минобороны Британии.

Ранее о том, что школьники в РФ с 1 сентября начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, писали российские СМИ.

Напомним, российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) стали готовить к бою: учеников 10-11-х классов учат стрелять из автомата Калашникова, обращаться с гранатами Ф-1 и РГД-5 в рамках начальной военной подготовки.

Также с сентября в российских школах старшеклассникам будут объяснять, почему началась "специальная военная операция". Материал будут излагать в рамках курса истории.