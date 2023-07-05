В России собираются увольнять проректоров по воспитательной работе в высших учебных заведениях, если те не организовали патриотическое движение.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.

Трутнев сказал, что наличие патриотического движения является "проходным экзаменом". По его словам, такое движение должно быть в каждом вузе России, а если его еще нет — необходимо создать такое в ближайшее время.

По данным российских СМИ, после масштабного вторжения в Украину в российское образование широко проникла идеология. Так, в школах появились патриотические уроки "Разговоры о важном", на которых ученикам должны рассказывать о целях и задачах "спецоперации", донося мысль, что граждане "ДНР" и "ЛНР" — "русские люди". В школьные учебники и вопросы для ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Для вузов учебник по истории с главами о войне собираются подготовить в течение следующего учебного года.

В ноябре 2022 года минобороны РФ поддержало идею ввести начальную военную подготовку в школах и техникумах России. Преподавательский состав для предмета предлагали набирать из офицеров и участников боевых действий.

А в начале этого года сообщалось, что в российских школах и ВУЗах введут обязательную военную подготовку.