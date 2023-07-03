В России объявлен в розыск известный украинский бизнесмен, владелец водки "Хортица" Евгений Черняк. В РФ его обвиняют "в финансировании ВСУ".

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Как заявили в СК, уже задержаны двое "соучастников" Черняка - сотрудники его холдинга Global Spirits. По данным ведомства, они якобы перевели на нужды ВСУ более 500 млн рублей, в связи с чем заведено дело "о финансировании терроризма".

Украинский бизнесмен отреагировал на объявление о розыске в России в Фейсбуке. По его словам, новость прибавила ему подписчиков.

"Что-то страшное происходит. Более 6 тысяч подписчиков за три часа. Вот так", - написал Черняк.

Отметим, что до начала вторжения России в Украину компания Черняка была одним из крупнейших игроков на алкогольном рынке РФ. По данным "Коммерсанта", "Хортица" в 2021 году стала лидером российского водочного рынка с долей 5,3%. В прошлом году прошла информация, что заводы, выпускавшие в России водку "Хортица", "Мороша", "Первак" из портфеля холдинга Global Spirits, сменили собственника. Водочные предприятия, по данным "Коммерсанта", отошли к некому Александру Беспалову.

"Впрочем, участники рынка уверены, что сделка носит формальный характер. Смена владельцев компаний могла потребоваться для видимого отчуждения активов в РФ", - писало в прошлом году издание.

Как писала "Страна", в 2018 году Черняк перенес часть производства водки "Хортица" и "Мороша" из Украины в Беларусь.

Напомним, ранее в РФ объявили в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.