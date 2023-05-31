МВД России продолжает объявлять в розыск украинских военачальников. На сайте МВД появились новые данные.

Сообщается что разыскиваются заместители главы Генштаба ВСУ Игорь Колесник и Александр Локота, а также замкомандующего Сухопутными войсками Андрей Грищенко.

В анкетах указано, что они разыскиваются по статье УК без конкретизации статьи.

Ранее в розыск в РФ объявили Александра Сырского и Валерия Залужного.

Также в РФ объявили в розыск американского сенатора Грэма. Он пообещал увидеться с объявившими его в розыск в Гааге.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.