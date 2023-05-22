В России МВД объявило в розыск актера Алексея Панина. В розыскной карточке указано, что он "разыскивается по статье УК".

Об этом говорится сайте МВД РФ.

Российские СМИ пишут, что в отношении Алексея Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за его "публичного высказывания и оправдания терроризма" после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

3 мая стало известно, что в московской квартире актёра прошли обыски.

В начале нулевых Панин был широко известен по ролям в фильмах "ДМБ", "Жмурки", "Граница. Таежный роман", сериале "Солдаты".

После 2013 года он стал часто попадать в секс-скандалы и привлекался к ответственности из-за долгов.

В 2019 году он опубликовал фото американской визы с подписью "билет в один конец", а в подписи к фотографии обратился к подписчикам и процитировал отрывок из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия…".

Затем он заявил, что ему стыдно за "Крым наш". По его словам, россиянам плевать на Крым и Керченский мост, их больше волнует, как бы "с голоду не сдохнуть". Он также добавил, что внутренне давно попрощался с Россией.

В январе 2021 года от осложнений после коронавирусной болезни умерла мать Алексея Панина Татьяна Власова.