Обладатель трех премий "Оскар" 85-летний американский актер Джек Николсон впервые за полтора года попал в объектив папарацци, когда вышел на балкон своего дома на Малхолланд Драйв в Беверли-Хиллз (Калифорния).

Об этом пишет Fox News.

"Актер выглядит неузнаваемым", - говорится в публикации.

Издание обращает внимание на небритость и растрепанные седые волосы на голове Николсона.

В январе друзья актера рассказали прессе, что Николсон страдает деменцией. Они боятся, что он умрет в одиночестве.

В последний раз Джек Николсон появлялся на публике в октябре 2021 года, когда он вместе с сыном наблюдал за "LA Lakers" на баскетбольном матче. Несмотря на то, что у него шестеро детей, 31-летний Рэй Николсон является одним из немногих, с кем актер поддерживает связь.

Джек Николсон широко известен по ролям в фильмах "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние", "Бэтмен" и многим другим кинолентам.

Ранее мы писали, что известному голливудскому актеру, 67-летнему Брюсу Уиллису, который в марте прошлого года завершил карьеру в кино, диагностировали лобно-височную деменцию. Его болезнь продолжает прогрессировать.

Также "Страна" рассказывала, что несколько лет назад в США умерла звезда культового фильма "Пролетая над гнездом кукушки".