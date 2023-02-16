Известному голливудскому актеру, 67-летнему Брюсу Уиллису, который в марте прошлого года завершил карьеру в кино, диагностировали лобно-височную деменцию. Его болезнь продолжает прогрессировать.

Об этом написали в соцсетях дочь и бывшая жена актера, сообщает телеканал Sky.

В сообщении говорится, что марте 2022 года Уиллису поставили диагноз афазия - состояние, поражающее мозг, которое вызывает трудности с языком и речью.

"С тех пор, как весной 2022 года мы объявили Брюсу диагноз афазии, его состояние прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД).

К сожалению, проблемы с общением - это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, но наконец получить четкий диагноз - это облегчение", – написали бывшая жена Уиллиса Деми Мур, нынешняя жена Эмма и его дети - Румер, Скаут, Таллула, Мэйбл и Эвелин.

Брюс Уиллис (полное имя Уолтер Брюс Уиллис) наиболее известен ролью Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек". Также он играл в таких фильмах: "Криминальное чтиво" (1994), "12 обезьян" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Город грехов" (2005), "Счастливое число Слевина" (2006), "РЭД" (2010) и "Стекло" (2019).

Ранее мы писали, что, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году количество случаев деменции вырастет до 82 миллионов.

Также мы рассказывали, что ученые показали фото, как на самом деле видят мир люди с деменцией.