Американский актер Джереми Реннер, сыгравший одну из главных ролей в кинофраншизе "Мстители", показал, как занимается на беговой дорожке.

Соответствующее видео появилось в разделе "Сториз" его Инстаграма.

На кадрах звезда сериала "Соколиный глаз" ходит с помощью антигравитационной беговой дорожки.

"Сейчас самое время моему телу отдохнуть и восстановиться от моей воли", - такая подпись наложена на видео.

Напомним, 1 января Реннер был госпитализирован с тупой травмой грудной клетки и ортопедическими повреждениями после того, как его переехала снегоуборочная машина Sno-Cat, на которой он расчищал снег вокруг своего дома на горе Роуз-Ски Тахо (штат Невада). Спасая своего племянника, актер попытался остановить машину, вес которой составляет не менее шести с половиной тонн, в итоге его затянуло под гусеницы. Позже исполнитель роди супергероя Соколиный глаз рассказал, что в результате несчастного случая он сломал более 30 костей.

Сразу после травмы он перенес две операции и находился в критическом состоянии.