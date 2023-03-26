Голливудский актер Орландо Блум приехал в Украину впервые с 2016 года. Артист является послом доброй воли детского фонда ЮНИСЕФ. Он посетил один из центров фонда в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня я прибыл в Украину впервые после поездки с 2016 года. С тех пор, как я был здесь, я даже не мог представить, что война может распространиться на всю страну", - написал актер.

По словам актера, центр, который он посетил, был построен под землей для безопасности.

"На несколько часов каждый день родители могут оставить своих маленьких детей здесь и дать им ощущение нормальной жизни, поиграть в игры и просто побыть детьми. Было также много предметов для искусства и материалов для рукоделия, что позволяет им творчески выражать себя, вдали от давления взросления в зоне боевых действий. Детям в Украине нужно вернуть детство", - добавил он.

Ранее мы писали, как в прошлом году звезда Голливуда Джессика Честейн приехала в Киев, чтобы посетить детскую клинику "Охмадет". 44-летняя актриса с начала войны неоднократно выступала со словами поддержки в адрес Украины.

Также сообщалось, что в прошлом году Анжелина Джоли была во Львове. Между тем, в декабре 2022-го после двадцати лет работы она ушла с поста посланника по делам беженцев ООН.