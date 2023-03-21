В Москве Тверской районный суд зарегистрировал административное дело о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП) в отношении популярного актера Дмитрия Назарова, известного по сериалу "Кухня". 65-летний Назаров выступает против войны в Украине.

Соответствующую карточку в базе московских судов нашли российские СМИ.

Вскоре пресс-служба суда подтвердила регистрацию производства. Заседание по этому делу еще не назначено.

Назаров не раз высказывал свою политическую позицию в соцсетях. Он продолжает делиться мнением на личном YouTube-канале и дает интервью русскоязычным СМИ за рубежом.

Сейчас звезда сериала "Кухня" находится за границей. После увольнения из Московского художественного театра им. Чехова он вместе с супругой переехал в Канны, где еще несколько лет назад приобрел квартиру.

Журналисты сообщали, что из-за антивоенной позиции Назаров лишился не только места в театре, но и роли в фильме по роману Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

Ранее сообщали, что известная российская актриса, 84-летняя Лия Ахеджакова уволена из театра "Современник" за свою антивоенную позицию. Однако вскоре последовало опровержение этой информации.





