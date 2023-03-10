Известная российская актриса 84-летняя Лия Ахеджакова не уволена из театра "Современник". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию из театра.

Напомним, 8 февраля артистка заявила, что её выгнали из театра "Современник", где она проработала почти 50 лет. По ее словам, она видела приказ руководства, а также новое расписание постановок.

Ранее Ахеджакова после раскритиковала решение Путина признать "ЛДНР" и выступила против вторжения России в Украину, осудив за это тоже Путина.

Ранее мы сообщали, что российский артист Дмитрий Назаров, которого недавно уволили из МХТ им. Чехова из-за антивоенной позиции, лишился роли в фильме по роману Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

Также российская певица Земфира (Рамазанова) признана в РФ иностранным агентом. Минюст РФ сообщил, что Земфира Рамазанова "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах" с призывами против войны, "получала поддержку от иностранных источников".

Также мы писали, что муж Аллы Пугачевой пародист Максим Галкин попал в список иноагентов в России. После этого их семья выехала из России. Сейчас Галкин высмеивает российские нарративы со сцены.