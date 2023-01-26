Российский артист Дмитрий Назаров, которого недавно уволили из МХТ им. Чехова из-за антивоенной позиции, лишился роли в фильме по роману Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

Об этом сообщают российские издания.

В картине артист должен был исполнить роль Кисы Воробьянинова, а воплотить образ великого комбинатора Остапа Бендера предназначалось Дмитрию Нагиеву.

"Проект сейчас на паузе, встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется - никто не хочет рисковать", - сказал режиссер картины Петр Зеленов.

По его словам, против участия в фильме Назарова также выступили инвесторы.

Режиссер добавил, что он уже сообщил актеру о том, что его не ждут на съемочной площадке ремейка комедии.

Ранее "Страна" сообщала, что Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.