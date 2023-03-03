Российский актер Дмитрий Назаров, который выступил с осуждением вторжения РФ в Украину, отказался донатить на ВСУ.

"Есть какие-то вещи, на которые я лично пойти не могу. Когда мне пишут в Instagram "собираем деньги на украинские беспилотники", я говорю - вы что, с ума сошли, вы серьезно у меня, россиянина это спрашиваете", - заявил он в интервью Марку Фейгину.

Напомним, из-за антивоенной позиции Назаров был недавно уволен из МХТ им. Чехова, а затем лишился роли в фильме по роману Ильфа и Петрова "12 стульев". Проблемы в РФ у Назарова начались после того, как артист стал публиковать антивоенные стихи.

Ранее российский актер Михаил Ефремов, попавший в ДТП в центре Москвы, поддержал вторжение РФ в Украину и попросил уменьшить ему срок.

Тем временем война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.