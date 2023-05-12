Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен, прославившийся ролью советского боксера Ивана Драго в фильме "Рокки", впервые рассказал, что уже много лет борется с раком.

Об этом он сообщил на Ютуб-канале журналиста Грэма Бенсингера.

По словам 65-летнего Лундгрена, впервые о диагнозе он узнал в 2015 году, когда опухоль поразила одну из его почек. Причем рак не прогрессировал на протяжении пяти лет. Но в 2020 году Лундгрен почувствовал недомогание. Медики обнаружили еще несколько злокачественных очагов в организме актера, после чего ему пришлось лечь на операцию. Врачи удалили шесть небольших опухолей, но рак не остановился и метастазировал в печень Лундгрена.

"В этот момент я стал понимать, что речь идет о чем‑то серьезном. После сканирования я готовился к операции, но врач позвонил мне и сказал: "Опухоль выросла, теперь она слишком большая, мы не можем вырезать ее. Она размером с небольшой лимон", - рассказал артист.

Чтобы уменьшить размер опухали, Лундгрена направили на химиотерапию. Лечение вызвало у него диарею и значительную потерю веса. После "химии" актер отправился на съемки в Лондон, где осознал всю серьезность своего состояния.

В Британии врачи обнаружили у него раковые опухоли в легких, желудке и в районе позвоночника. По мнению специалиста, Лундгрену оставалось жить не более двух-трех лет.

"Я думал, что это конец", — признался актер.

Лундгрен рассказал, что погрузился в депрессию, переживал за своих детей и невесту. Он пытался подготовить их к своей смерти.

В какой-то момент артист нашел в себе силы обратиться еще к одному медику, впрочем, уже особо не надеясь на спасение. Новый специалист назначил Лундгрену терапию, которая позволила за три месяца уменьшить объем опухолей на 20–30%. В 2022 году опухоли уменьшились на 90%, и врачи смогли приступить к удалению их остатков.

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