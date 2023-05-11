В Великобритании врачи и ученые создали модель искусственного интеллекта, который может идентифицировать рак на ранних стадиях. Это может ускорить диагностику и лечение пациентов.

Об этом пишет The Guardian.

Инструмент искусственного интеллекта был разработан экспертами фонда Royal Marsden NHS, Института исследования рака в Лондоне и Имперского колледжа Лондона. Он может определить, являются ли аномальные новообразования, обнаруженные на КТ, злокачественными.

Команда использовала компьютерную томографию около 500 пациентов с большими узлами в легких для разработки алгоритма искусственного интеллекта. Этот метод может извлекать жизненно важную информацию из медицинских изображений, которые трудно заметить человеческому глазу.

Согласно первоначальным результатам, модель ИИ, по-видимому, точно идентифицирует раковые крупные узелки в легких.

"Мы надеемся, что в будущем это улучшит раннее выявление и потенциально сделает лечение рака более успешным", — сказал доктор Бенджамин Хантер, научный сотрудник по клиническим исследованиям Имперского колледжа Лондона.

Модель ИИ также может помочь врачам быстрее принимать решения о пациентах с аномальными новообразованиями, которые в настоящее время относятся к группе среднего риска.

Рак легких является самой большой причиной смертности от рака в мире. На его долю приходится пятая часть (21%) смертей от рака в Великобритании. Те, у кого диагностирован ранний диагноз, могут лечиться гораздо эффективнее.

Последние данные показывают, что более 60% случаев рака легких в Англии диагностируются либо на третьей, либо на четвертой стадии. При этом пациенты, у которых рак легких диагностирован на самой ранней стадии, имеют гораздо больше шансов вылечиться по сравнению с теми, чей рак диагностирован поздно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от рака умирает около 10 миллионов человек, или почти каждый шестой. Однако во многих случаях болезнь можно вылечить, если ее обнаружить на ранней стадии и быстро начать лечение.