Сегодня, 15 февраля, международный день онкобольного ребенка. Рак - одна из основных причин смерти детей и подростков. Ежегодно примерно 400 000 детей и подростков в возрасте 0-19 лет сталкиваются с этим недугом.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины.

Причина большинства видов рака у детей остается неизвестной. Очень маленький процент случаев заболевания связывают с факторами окружающей среды и образом жизни ребенка. Приблизительно у 10% детей с онкологическими болезнями может быть генетическая предрасположенность к болезни.

Большинство видов рака у детей лечатся хирургически, с помощью лучевой терапии и других видов лечения.

Качественная и своевременная медицинская помощь может помочь снизить смертность от рака. Наблюдайте за своим ребенком и обязательно обращайтесь к врачу, если заметите следующие симптомы:

лихорадку;

сильная и постоянная головная боль;

боли в костях;

потерю веса.

После завершения лечения важно продолжать наблюдаться и водить ребенка вовремя на осмотры по расписанию, которое определит врач. Некоторые побочные эффекты могут проявляться только с годами.

Обязательно обсуждайте с врачом все возможные побочные эффекты. Раннее выявление рака - залог успешного лечения!

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