Умер второй з несколько дней российский модельер - Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет.

Об этом сообщил российский "Первый канал" со ссылкой на жену модельера.

Последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

Напомним в воскресенье умер другой известный российский модельер - Вячеслав Зайцев из-за желудочного кровотечения. В 2016 году ему был поставлен диагноз болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи, но продолжал посещать светские мероприятия. Сообщалось, что врачи сделали Зайцеву компьютерную томографию, после чего отправили в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, модельер умер.

Ранее мы писали, что в феврале в возрасте 88 лет скончался знаменитый французский модельер Пако Рабан. Его наряды носили звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.

А в 2021 году скончался знаменитый слепой украинский модельер Сергей Ермаков, работами которого увлекались Вячеслав Зайцев и сам Жан Поль Готье. Он создавал образы для многих звезд эстрады и знаменитостей: Светланы Лободы, Даши Астафьевой, Надежды Мейхер, Маши Ефросининой и еще десятков известных женщин.