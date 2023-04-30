Российский модельер Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни.

Сообщение об этом подтвердила в воскресенье, 30 апреля, Российская Академия художеств.

По предварительным данным, он скончался в реанимации больницы города Щелково в результате желудочного кровотечения. Врачи сделали Зайцеву компьютерную томографию, после чего отправили в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, модельер умер.

В 2016 году Зайцеву был поставлен диагноз болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи, но продолжал посещать светские мероприятия.

Вячеслав Зайцев - уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match в статье "Он диктует моду Москве", и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

Показы его коллекций проходили, в частности, в Париже, Нью-Йорке, Мюнхене, Флоренции и Токио. Кроме того, модельер занимался сценографией и театральным костюмом. За свою карьеру он выполнил сценические костюмы для более двух десятков московских театров.

Также Зайцев известен тем, что сшил для певицы Аллы Пугачевой красный балахон широкого кроя. Этот сценический наряд много лет был ее визитной карточкой.

В 2007–2009 годах модельер вел передачу "Модный приговор".

Зайцев был народным художником России, лауреатом Государственной премии, профессором и академиком Российской академии художеств. Он считался первым советским модельером.

Ранее мы писали, что в феврале в возрасте 88 лет скончался знаменитый французский модельер Пако Рабан.

А в 2021 году скончался знаменитый слепой украинский модельер Сергей Ермаков, работами которого увлекались Вячеслав Зайцев и сам Жан Поль Готье.