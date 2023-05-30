Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

Его данные появились в базе разыскиваемых на сайте МВД РФ.

В персональной карточке Сырского говорится, что он разыскивается по "статье УК". При этом, по какой именно, не уточняется.

Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Как мы писали, вчера МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Перед этим, по словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, против американца открыли уголовное дело после его заявлений в Киеве о том, что "россияне умирают".

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.